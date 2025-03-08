Алекс Перейра дал короткую характеристику Джону Джонсу, Тому Аспиналлу и Александру Усику

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра дал короткую характеристику американцу Джону Джонсу, англичанину Тому Аспиналлу и украинцу Александру Усику.

— Джон Джонс?

— Легенда.

— Том Аспиналл?

— Ищет своё место в истории.

— Александр Усик?

— Возможный оппонент, — сказал Перейра в интервью порталу Eurosport.

Напомним, в следующем поединке, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 313, Алекс разделит октагон с первым номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой рассчитан на пять раундов, а также является главным событием вечера. Для Перейры это будет четвёртая защита титула менее чем за год.