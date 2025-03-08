Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра — прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 8:00 мск

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра — прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 8:00 мск
Комментарии

Завтра, 9 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Tи-Мобайл Арене» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, в главном событии которого пройдёт бой между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и первым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой рассчитан на пять раундов.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Чемпионат» начнёт онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 8:00 по московскому времени. Поединок можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Для Перейры эта защита будет четвёртой подряд. Для Анкалаева, в свою очередь, это будет второй шанс завоевать титул чемпиона UFC.

Материалы по теме
UFC 313: ударка Перейры против борьбы Анкалаева. Чем удивят соперники? LIVE
Live
UFC 313: ударка Перейры против борьбы Анкалаева. Чем удивят соперники? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android