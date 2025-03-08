Магомед Анкалаев — Алекс Перейра — прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 8:00 мск

Завтра, 9 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Tи-Мобайл Арене» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, в главном событии которого пройдёт бой между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и первым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой рассчитан на пять раундов.

«Чемпионат» начнёт онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 8:00 по московскому времени. Поединок можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Для Перейры эта защита будет четвёртой подряд. Для Анкалаева, в свою очередь, это будет второй шанс завоевать титул чемпиона UFC.