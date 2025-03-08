Иржи Прохазка оставил обращение Анкалаеву и Перейре накануне их титульного боя

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка оставил обращение россиянину Магомеду Анкалаеву и бразильцу Алексе Перейру накануне их поединка на турнире UFC 313, на кону которого будет стоять чемпионский титул UFC в категории до 93 кг. Бой состоится завтра, 9 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене».

«Желаю вам отличного поединка, парни. И не забудьте, я иду. Сделаем это», — сказал Прохазка в видео, которое опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Магомедом и Алексом станет главным событием вечера. Для россиянина это будет вторая возможность завоевать титул UFC.