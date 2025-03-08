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Иржи Прохазка оставил обращение Анкалаеву и Перейре накануне их титульного боя

Иржи Прохазка оставил обращение Анкалаеву и Перейре накануне их титульного боя
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка оставил обращение россиянину Магомеду Анкалаеву и бразильцу Алексе Перейру накануне их поединка на турнире UFC 313, на кону которого будет стоять чемпионский титул UFC в категории до 93 кг. Бой состоится завтра, 9 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене».

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Желаю вам отличного поединка, парни. И не забудьте, я иду. Сделаем это», — сказал Прохазка в видео, которое опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Магомедом и Алексом станет главным событием вечера. Для россиянина это будет вторая возможность завоевать титул UFC.

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