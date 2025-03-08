«Магомед, тебя ждут плохие новости». Аспиналл — о поединке Перейра — Анкалаев

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл поделился мнением насчёт предстоящего поединка между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и первым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Мне не нравится, что Магомед слишком сильно стремится драться в стойке. У Анкалаева хорошие удары руками и ногами. Но я считаю, что эти удары должны служить отвлечением от попыток тейкдаунов. Магомед из Дагестана, а в Дагестане все умеют бороться. Ты каждую секунду должен угрожать Перейре тейкдаунами. Если же ты устроишь бой по кикбоксингу, тебя ждут плохие новости», — приводит слова Аспиналла портал talkSPORT.