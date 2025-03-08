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Ислам Махачев посетил матч махачкалинского «Динамо» в 20-м туре РПЛ

Ислам Махачев посетил матч махачкалинского «Динамо» в 20-м туре РПЛ
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев посетил матч махачкалинского «Динамо» с московским «Динамо», который проходит в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На момент написания новости счёт в матче составляет 1:0 в пользу московского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7'     2:0 Гладышев – 46'     3:0 Фомин – 65'     4:0 Бальбуэна – 84'    

Фото: Кадр трансляции

Московское «Динамо» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 36 очков по сумме 19 матчей. «Динамо» Махачкала успело набрать 18 очков и располагается на 13-й строчке.

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