Деметриус Джонсон: Физиев в лучшей форме, и он может проверить челюсть Гэтжи на прочность

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон поделился мнением насчёт предстоящего поединка между соотечественником Джастином Гэтжи и азербайджанцем Рафаэлем Физиевым. Их бой состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе и будет соглавным событием вечера.

«Я чувствую, что фаворитом является Рафаэль Физиев, поскольку он в лучшей форме в карьере и сможет проверить челюсть Гэтжи на прочность. Не уверен, как его челюсть отреагирует на новый мощный удар после того, что с Джастином сделал Холлоуэй.

С другой стороны, могу выбрать фаворитом и Гэтжи, который готовился восемь недель. Всё-таки выберу его в качестве победителя. Он дольше тренировался, а Рафаэль вышел на коротком уведомлении», — приводит слова Холлоуэя портал Boxing News.