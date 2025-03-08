Мальянджи: зачем Аль аш-Шейху связываться с Даной Уайтом, у которого репутация свиньи?

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Поли Малиньяджи подверг критике сотрудничество председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха с президентом UFC Даной Уайтом. Спортивные функционеры не так давно объявили о создании новой боксёрской лиги.

«Зачем Турки связываться с таким парнем, как Дана Уайт, который имеет репутацию свиньи из-за того, сколько платит своим бойцам? Ты собираешься работать с такой свиньёй? Я встречал много бойцов ММА. И никогда ни от одного из бойцов не слышал ни одного хорошего слова о Уайте. Либо о нём не говорят, либо его сравнивают с дерьмом. Он им не нравится, поскольку является бесчестным придурком. Поэтому я просто придерживаюсь той позиции, которую мне рассказали люди. Я сам имел дело с Уайтом. Он в курсе, как подлизываться», — приводит слова Мальянджи портал Boxing News.