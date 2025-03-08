Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мальянджи: зачем Аль аш-Шейху связываться с Даной Уайтом, у которого репутация свиньи?

Мальянджи: зачем Аль аш-Шейху связываться с Даной Уайтом, у которого репутация свиньи?
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Поли Малиньяджи подверг критике сотрудничество председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха с президентом UFC Даной Уайтом. Спортивные функционеры не так давно объявили о создании новой боксёрской лиги.

«Зачем Турки связываться с таким парнем, как Дана Уайт, который имеет репутацию свиньи из-за того, сколько платит своим бойцам? Ты собираешься работать с такой свиньёй? Я встречал много бойцов ММА. И никогда ни от одного из бойцов не слышал ни одного хорошего слова о Уайте. Либо о нём не говорят, либо его сравнивают с дерьмом. Он им не нравится, поскольку является бесчестным придурком. Поэтому я просто придерживаюсь той позиции, которую мне рассказали люди. Я сам имел дело с Уайтом. Он в курсе, как подлизываться», — приводит слова Мальянджи портал Boxing News.

Материалы по теме
Дана Уайт ворвался в профессиональный бокс. Всё, что известно о новом промоушене
Дана Уайт ворвался в профессиональный бокс. Всё, что известно о новом промоушене
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android