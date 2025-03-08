Анкалаев: мы умоляли UFC перенести титульник с Перейрой на другую дату

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев рассказал о переговорах с руководством UFC насчёт организации боя с чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой. Их бой состоится завтра, 9 марта, на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.

«[Принять бой в Рамадан] Это было действительно трудное решение. Мы, по сути, умоляли руководство UFC подождать, а потом перенести титульный поединок с Перейрой на другую дату и сохранить за мной статус главного претендента. Мы как команда должны были понять, что это именно та возможность, к которой долго шли. На данный момент упустить её было бы не лучшим выбором. Поэтому решили, несмотря на Рамадан, воспользоваться этим шансом и сделать всё возможное», — приводит слова Анкалаева портал MMAJunkie.