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Анкалаев: мы умоляли UFC перенести титульник с Перейрой на другую дату

Анкалаев: мы умоляли UFC перенести титульник с Перейрой на другую дату
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев рассказал о переговорах с руководством UFC насчёт организации боя с чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой. Их бой состоится завтра, 9 марта, на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«[Принять бой в Рамадан] Это было действительно трудное решение. Мы, по сути, умоляли руководство UFC подождать, а потом перенести титульный поединок с Перейрой на другую дату и сохранить за мной статус главного претендента. Мы как команда должны были понять, что это именно та возможность, к которой долго шли. На данный момент упустить её было бы не лучшим выбором. Поэтому решили, несмотря на Рамадан, воспользоваться этим шансом и сделать всё возможное», — приводит слова Анкалаева портал MMAJunkie.

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