Джо Роган: Перейра отличается от других полутяжей. Мощь ударов Алекса от бога

Известный комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган с восхищением высказался в адрес действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

«Алекс так сильно отличается от остальных бойцов в дивизионе. Все бьют сильно, но Перейра бьёт сильнее всех. Это безумие, мощь его ударов от бога. Она совершенно иная», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Напомним, в следующем поединке, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 313, Алекс разделит октагон с первым номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой рассчитан на пять раундов, а также является главным событием вечера. Для Перейры это будет четвёртая защита титула менее чем за год.