Сауль Альварес ответил, интересен ли ему реванш с Дмитрием Биволом

Популярный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес ответил, интересно ли ему провести реванш с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом.

«Всякое может случиться. Мне нравятся вызовы, посмотрим», — приводит слова Альвареса журнал The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с уроженцем Хасавюрта Артуром Бетербиевым. Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Дмитрия решением большинства судей. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.