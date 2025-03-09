Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес ответил, интересен ли ему реванш с Дмитрием Биволом

Сауль Альварес ответил, интересен ли ему реванш с Дмитрием Биволом
Комментарии

Популярный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес ответил, интересно ли ему провести реванш с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом.

«Всякое может случиться. Мне нравятся вызовы, посмотрим», — приводит слова Альвареса журнал The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с уроженцем Хасавюрта Артуром Бетербиевым. Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Дмитрия решением большинства судей. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.

Материалы по теме
Сауль Альварес не исключает варианта проведения боя с Джейком Полом в будущем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android