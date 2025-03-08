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Кёртис Блэйдс снялся с боя против Ризвана Куниева за 5 часов до его начала

Кёртис Блэйдс снялся с боя против Ризвана Куниева за 5 часов до его начала
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Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс снялся с поединка против российского дебютанта Ризвана Куниева, который должен был состояться завтра, 9 марта, на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Причина снятия Блэйдса — неназванная болезнь.

Ризвану Куниеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, в 2024-м через Претендентскую серию Даны Уайта получил контракт с UFC. Всего на счету Куниева в MMA 13 побед и два поражения.

Блэйдс предыдущий поединок провёл в июле 2024 года. Тогда он потерпел поражение от ныне действующего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.

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