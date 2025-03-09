Куниев иронично отреагировал на отмену боя с Блэйдсом на турнире UFC 313

32-летний российский тяжеловес Ризван Куниев отреагировал на отмену боя с 34-летним американским бойцом Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC 313. Ранее сообщалось, что Блэйдс снялся с поединка против Куниева из-за болезни. Куниев в этом бою должен был дебютировать в промоушене.

«Меня в этой жизни уже ничем не удивить», — написал Куниев на личной странице в одной из социальных сетей.

32-летний Куниев дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, в 2024-м через Претендентскую серию Даны Уайта получил контракт с UFC. Всего на счету Куниева в MMA 13 побед и два поражения.

В главном событии турнира пройдёт титульный бой между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и первым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым.

Анкалаев играет на телефоне во время пресс-конференции UFC 313