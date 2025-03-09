Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

54% читателей «Чемпионата» уверены в победе Анкалаева над Перейрой

54% читателей «Чемпионата» уверены в победе Анкалаева над Перейрой
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам опроса читателей «Чемпионата», 54% проголосовали за победу первого номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева над чемпионом с чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Напомним, Анкалаев и Перейра проведут бой сегодня, 9 октября, на турнире UFC 313, который в эти минуты проходит в Лас-Вегасе.

С результатами опроса также можно ознакомиться на сайте.

«Чемпионат» начнёт онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 8:00 мск.

В общей сложности на счету Анкалаева в настоящий момент 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе Перейры 12 побед при двух поражениях. Для Перейры эта защита будет четвёртой подряд. Для Анкалаева, в свою очередь, это будет второй шанс завоевать титул чемпиона UFC.

Материалы по теме
UFC 313: главный бой в карьере Анкалаева. Станет новым чемпионом?
UFC 313: главный бой в карьере Анкалаева. Станет новым чемпионом?

Первый чемпион UFC из России:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android