54% читателей «Чемпионата» уверены в победе Анкалаева над Перейрой

По итогам опроса читателей «Чемпионата», 54% проголосовали за победу первого номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева над чемпионом с чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

Напомним, Анкалаев и Перейра проведут бой сегодня, 9 октября, на турнире UFC 313, который в эти минуты проходит в Лас-Вегасе.

С результатами опроса также можно ознакомиться на сайте.

«Чемпионат» начнёт онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 8:00 мск.

В общей сложности на счету Анкалаева в настоящий момент 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе Перейры 12 побед при двух поражениях. Для Перейры эта защита будет четвёртой подряд. Для Анкалаева, в свою очередь, это будет второй шанс завоевать титул чемпиона UFC.

Первый чемпион UFC из России: