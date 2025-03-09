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Брунно Феррейра выиграл бой у Армена Петросяна во 2-м раунде удушающим приёмом, 9 марта 2025, UFC 313

Армен Петросян проиграл бой Брунно Феррейре удушающим приёмом на UFC 313
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Сегодня, 9 марта, армянский боец UFC Армен Петросян, выступающий в среднем весе (до 84 кг), провёл поединок на турнире организации UFC 313, который проходит в эти минуты в Лас-Вегасе (США), с бразильцем Брунно Феррейрой. Бой в прелиме турнира завершился победой Феррейры удушающим приемом во втором раунде.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Брунно Феррейра (W) — Армен Петросян
09 марта 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Брунно Феррейра
Окончено
SUB
Армен Петросян

Армену Петросяну (9-5) 34 года. Армянин выступает в UFC с 2022 года. Для армянина это поражение стало третьим кряду. В феврале на UFC Fight Night 236 Петросян уступил удушающим приёмом бразильцу Рудольфо Вийере, а на UFC 308 в октябре проиграл нокаутом россиянину Шарабутдину Магомедову.

Для 32-летнего Феррейры поединок с Петросяном стал шестым в UFC, на его счету три победы и два поражения. Его рекорд в смешанных единоборствах (13-2).

Главным событием вечера станет бой между первым номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе россияниным Магомедом Анкалаевым и чемпионом с чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

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