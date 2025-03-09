Маурисио Руффи нокаутировал Бобби Грина на UFC 313 ударом ноги с разворота

В ночь с 8 на 9 марта мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) проходит вечер смешанных единоборств UFC 313. В рамках основного карда прошёл бой в лёгкой весовой категории между бразильцем Маурисио Руффи и американцем Бобби Грином.

Маурисио Руффи одержал победу нокаутом в первом раунде. На третьей минуте поединка бразилец провёл удар ногой с разворота, после которого Бобби Грин не смог продолжить бой.

Права на видео принадлежат UFC

Главным событием вечера станет титульный поединок между 32-летним российским бойцом Магомедом Анкалаевым и 37-летним бразильцем Алексом Перейрой — действующий чемпионом UFC в полутяжёлом весе. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию самых интересных событий турнира.