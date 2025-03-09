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Джастин Гэтжи выиграл бой у Рафаэля Физиева единогласным решением судей, 9 марта 2025, UFC 313

Джастин Гэтжи победил Рафаэля Физиева единогласным решением на турнире UFC 313
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Сегодня, 9 марта, в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 313 в рамках соглавного поединка встретились два топовых бойца лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев. Бой продлился все три раунда (29-28, 29-28, 29-28) и завершился победой американца единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Рафаэль Физиев

Гэтжи вышел на этот бой после поражения. В апреле 2024 года он проиграл нокаутом в пятом раунде от экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя. Его рекорд — 26-5. Что касается Физиева, то он предыдущий поединок провёл в сентябре 2023 года и проиграл там техническим нокаутом во втором раунде поляку Матеушу Гамроту. В его активе 12 побед и четыре поражения.

Напомним, Физиев в этом поединке заменил австралийца Дэна Хукера, который отказался от участия из-за травмы руки.

В главном событии UFC 313 состоится бой чемпиона организации в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры против претендента в лице россиянина Магомеда Анкалаева.

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