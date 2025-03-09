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Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: прямая трансляция началась на «Чемпионате»

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: прямая трансляция началась на «Чемпионате»
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В ночь с 8 на 9 марта мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) проходит вечер смешанных единоборств UFC 313. Главным событием турнира является чемпионский бой в полутяжёлой весовой категории между действующим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой и российским бойцом Магомедом Анкалаевым.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию самых интересных поединков мероприятия. В эти секунды началась прямая онлайн-трансляция самого важного боя UFC 313 Магомед Анкалаев — Алекс Перейра, спортсмены начали схватку за чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе.

Видео: Анкалаев отработал граунд-энд-паунд перед боем с Перейрой

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