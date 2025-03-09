Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: прямая трансляция началась на «Чемпионате»

В ночь с 8 на 9 марта мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) проходит вечер смешанных единоборств UFC 313. Главным событием турнира является чемпионский бой в полутяжёлой весовой категории между действующим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой и российским бойцом Магомедом Анкалаевым.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию самых интересных поединков мероприятия. В эти секунды началась прямая онлайн-трансляция самого важного боя UFC 313 Магомед Анкалаев — Алекс Перейра, спортсмены начали схватку за чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе.

Видео: Анкалаев отработал граунд-энд-паунд перед боем с Перейрой