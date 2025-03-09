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Магомед Анкалаев выиграл бой у Алекса Перейры единогласным решением судей, 9 марта 2025, UFC 313

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе
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Сегодня, 9 марта, в Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 313. В рамках главного поединка вечера в чемпионском бою полутяжёлого веса встретились действующий чемпион, бразилец Алекс Перейра и претендент, россиянин, занимающий первую строчку в рейтинге, Магомед Анкалаев.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

В стартовом раунде Перейра с первых же секунд активно использовал лоу-кики, однако к его завершению Анкалаев, ощутив дистанцию, стал отвечать ударами. Во втором раунде россиянин взял инициативу в свои руки, проявляя более агрессивный стиль борьбы на ногах. В итоговой части этого отрезка Магомед даже сумел немного пошатнуть бразильца. Третий раунд вновь оказался напряжённым, но Анкалаев демонстрировал активность, работая первым номером. В четвёртом раунде Магомед попытался переключиться на борьбу, однако не смог провести тейкдаун. На протяжении почти всего раунда соперники находились в клинче, где преимущество было на стороне Анкалаева. Решающий раунд был похож на первый и третий, однако россиянин чаще пытался идти в борьбу, из которой уверенно выходил Перейра.

Таким образом, Анкалаев стал обладателем чемпионского титула организации в полутяжёлом весе.

В активе 32-летнего Анкалаева теперь 21 победа, одно поражение и одна ничья. Один бой признан несостоявшимся. На счету 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения.

Напомним, предыдущую защиту титула Перейра проводил в октябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри. Что касается Анкалаева, то он последний бой проводил также в октябре 2024 года, одержав победу единогласным решением судей над Александаром Ракичем.

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