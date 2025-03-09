Видео: Анкалаев потряс Перейру во втором раунде

В эти минуты в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 313. В рамках главного поединка вечера в чемпионском бою полутяжёлого веса встречаются действующий чемпион, бразилец Алекс Перейра и претендент, россиянин, занимающий первую строчку в рейтинге, Магомед Анкалаев.

В концовке второго раунда Анкалаеву удалось потрясти Перейру.

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Напомним, предыдущую защиту титула Перейра проводил в октябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри. Что касается Анкалаева, то он последний бой проводил также в октябре 2024 года, одержав победу единогласным решением судей над Александаром Ракичем.

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