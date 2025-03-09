Ничушкин оформил хет-трик в НХЛ, Рублёв проиграл на старте «Мастерса». Главное к утру

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин набрал четыре очка с хет-триком в матче НХЛ, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв уступил в своей первой игре на теннисном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, боец смешанных единоборств из России Магомед Анкалаев завоевал чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».