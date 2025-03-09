Ничушкин оформил хет-трик в НХЛ, Рублёв проиграл на старте «Мастерса». Главное к утру
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин набрал четыре очка с хет-триком в матче НХЛ, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв уступил в своей первой игре на теннисном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, боец смешанных единоборств из России Магомед Анкалаев завоевал чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик и ассист Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Торонто» после счёта 2:4.
- Андрей Рублёв проиграл на старте турнира в Индиан-Уэллсе.
- Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.
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