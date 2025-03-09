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9 марта главные новости спорта, футбол, РПЛ, НХЛ, НБА, теннис, UFC, Перейра — Анкалаев

Ничушкин оформил хет-трик в НХЛ, Рублёв проиграл на старте «Мастерса». Главное к утру
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин набрал четыре очка с хет-триком в матче НХЛ, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв уступил в своей первой игре на теннисном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, боец смешанных единоборств из России Магомед Анкалаев завоевал чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик и ассист Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Торонто» после счёта 2:4.
  2. Андрей Рублёв проиграл на старте турнира в Индиан-Уэллсе.
  3. Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.
  4. «Динамо» Москва разгромило махачкалинское «Динамо» в 20-м туре РПЛ.
  5. «Барселона» объявила о переносе матча с «Осасуной» из-за смерти врача команды.
  6. «Интер» победил «Монцу» в Серии А, уступая 0:2 к 45-й минуте.
  7. «Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.
  8. Джокович сенсационно проиграл 85-й ракетке мира и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе.
  9. «Тампа» всухую проиграла «Бостону». Задоров забил, Хуснутдинов и Кучеров — без очков.
  10. Натан Маккиннон стал первым игроком со 100 очками в текущем сезоне НХЛ.
  11. Арина Соболенко с победы стартовала на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе.
  12. Полина Кудерметова обыграла Александрову во 2-м круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
  13. Дабл-дабл Леброна и 34 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения от «Бостона».
  14. Джастин Гэтжи победил Рафаэля Физиева единогласным решением на турнире UFC 313.
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