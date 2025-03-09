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UFC 313: результаты боев, кто победил

Результаты турнира UFC 313
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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Tи-Мобайл Арене» прошёл большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера стал титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретился с россиянином Магомедом Анкалаевым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего турнира.

UFC 313. Результаты:

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру единогласным решением (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в полутяжёлом весе.

Джастин Гэтжи победил Рафаэля Физиева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Игнасио Бахамондес победил Джалина Тёрнера удушающим приёмом («треугольник») – (Раунд 1, 2:29).

Аманда Лемос победила Ясмин Лусиндо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Маурисио Руффи победил Бобби Грина нокаутом (Раунд 1, 2:07).

Джошуа Ван победил Рэи Цуруя единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Брунно Феррейра победил Армена Петросяна болевым приёмом на руку («армбар») – (Раунд 2, 4:27).

Карлос Леал Миранда победил Алекса Мороно техническим нокаутом (Раунд 1, 4:16).

Майрон Сантос победил Фрэнсиса Маршалла раздельным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Осман Диас победил Джордена Сантоса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Рафаэль Физиев
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джалин Тёрнер — Игнасио Бахамондес (W)
09 марта 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джалин Тёрнер
Окончено
SUB
Игнасио Бахамондес
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Аманда Лемос (W) — Ясмин Лусиндо
09 марта 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Аманда Лемос
Окончено
UD
Ясмин Лусиндо
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Бобби Грин — Маурисио Руффи (W)
09 марта 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Бобби Грин
Окончено
KO
Маурисио Руффи
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джошуа Ван (W) — Рэи Цуруя
09 марта 2025, воскресенье. 05:15 МСК
Джошуа Ван
Окончено
UD
Рэи Цуруя
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Брунно Феррейра (W) — Армен Петросян
09 марта 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Брунно Феррейра
Окончено
SUB
Армен Петросян
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Мороно — Карлос Леал Миранда (W)
09 марта 2025, воскресенье. 04:25 МСК
Алекс Мороно
Окончено
TKO
Карлос Леал Миранда
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Майрон Сантос (W) — Фрэнсис Маршалл
09 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Майрон Сантос
Окончено
SD
Фрэнсис Маршалл
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джорден Сантос — Осман Диас (W)
09 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Джорден Сантос
Окончено
UD
Осман Диас
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