Результаты турнира UFC 313

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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Tи-Мобайл Арене» прошёл большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера стал титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретился с россиянином Магомедом Анкалаевым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего турнира.

UFC 313. Результаты:

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру единогласным решением (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в полутяжёлом весе.

Джастин Гэтжи победил Рафаэля Физиева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Игнасио Бахамондес победил Джалина Тёрнера удушающим приёмом («треугольник») – (Раунд 1, 2:29).

Аманда Лемос победила Ясмин Лусиндо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Маурисио Руффи победил Бобби Грина нокаутом (Раунд 1, 2:07).

Джошуа Ван победил Рэи Цуруя единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Брунно Феррейра победил Армена Петросяна болевым приёмом на руку («армбар») – (Раунд 2, 4:27).

Карлос Леал Миранда победил Алекса Мороно техническим нокаутом (Раунд 1, 4:16).

Майрон Сантос победил Фрэнсиса Маршалла раздельным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Осман Диас победил Джордена Сантоса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).