Опубликованы судейские записки боя Магомеда Анкалаева против Алекса Перейры

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии вечера новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе, россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над теперь уже экс-чемпионом организации в этом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с официальными судейскими записками этого противостояния.

Записки боя Анкалаев — Перейра Фото: UFC

Напомним, Магомед одержал победу над Перейрой единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя. Это поражение прервало серию побед Перейры из пяти поединков. Анкалаев не знает поражений с марта 2018 года.