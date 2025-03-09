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Опубликованы судейские записки боя Магомеда Анкалаева против Алекса Перейры

Опубликованы судейские записки боя Магомеда Анкалаева против Алекса Перейры
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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии вечера новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе, россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над теперь уже экс-чемпионом организации в этом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с официальными судейскими записками этого противостояния.

Записки боя Анкалаев — Перейра

Записки боя Анкалаев — Перейра

Фото: UFC

Напомним, Магомед одержал победу над Перейрой единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя. Это поражение прервало серию побед Перейры из пяти поединков. Анкалаев не знает поражений с марта 2018 года.

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