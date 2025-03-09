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Магомед Анкалаев — первый боец из России, который завоевал пояс, отобрав его у чемпиона

Магомед Анкалаев — первый боец из России, который завоевал пояс, отобрав его у чемпиона
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32-летний российский боец и обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев стал первым российском спортсменом, который завоевал пояс, отобрав его у чемпиона в поединке, победив бразильского звёздного атлета Алекса Перейру.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Легендарный Олег Тактаров выиграл свой титул в формате Гран-при, где не было действующего чемпиона.

Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян и Ислам Махачев завоевали свои пояса в поединках за вакантный титул, так как действующего чемпиона на тот момент в дивизионах не было.

Анкалаев в ночь на 9 марта одержал победу единогласным решением судей. В активе 32-летнего Анкалаева теперь 21 победа, одно поражение и одна ничья. Один бой признан несостоявшимся. На счету 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения.

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