Штырков: у Перейры голова отлетала. Попробуйте теперь забрать у Анкалаева пояс

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков отреагировал на победу Магомеда Анкалаева в поединке с Алексом Перейрой за пояс UFC в полутяжёлом весе, который прошёл в рамках турнира UFC 313.

«По раундам 4-1, не знаю, как там посчитали 3-2. Анкалаев прошёл невероятный путь, ему постоянно ставили какие-то препятствия, долго не давали титульник, но он доказал, что он сильнейший боец в UFC.

Он перебил Перейру в ударке, доминировал на его территории, голова Перейры буквально несколько раз отлетала.

Попробуйте сейчас заберите у Магомеда пояс. Я думаю, что сразу UFC начнут работать над реваншем», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.