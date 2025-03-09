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Штырков: у Перейры голова отлетала. Попробуйте теперь забрать у Анкалаева пояс

Штырков: у Перейры голова отлетала. Попробуйте теперь забрать у Анкалаева пояс
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Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков отреагировал на победу Магомеда Анкалаева в поединке с Алексом Перейрой за пояс UFC в полутяжёлом весе, который прошёл в рамках турнира UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«По раундам 4-1, не знаю, как там посчитали 3-2. Анкалаев прошёл невероятный путь, ему постоянно ставили какие-то препятствия, долго не давали титульник, но он доказал, что он сильнейший боец в UFC.

Он перебил Перейру в ударке, доминировал на его территории, голова Перейры буквально несколько раз отлетала.
Попробуйте сейчас заберите у Магомеда пояс. Я думаю, что сразу UFC начнут работать над реваншем», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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