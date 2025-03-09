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Магомед Анкалаев прокомментировал победу над Алексом Перейрой

Магомед Анкалаев прокомментировал победу над Алексом Перейрой
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Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев дал комментарий после победы над экс-чемпионом в этом весе Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Словами не передать, я долго шёл, и вот моя мечта на мне. Ничего не удивило, я мог лучше подраться, но как-то пошло не так, можно сказать. А так, я очень рад, хочу огромное баркала сказать моим тренерам, моим близким, Дагестан, Кавказ, Россия. Теперь у нас есть ещё один пояс!

Я шёл на него, он обычно первым номером со всеми работает, но все, кто дерётся со мной, начинают вторым номером работать, и мой план работает», — сказал Анкалаев сразу после боя, находясь в октагоне.

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 313, где в главном событии шоу Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей.

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