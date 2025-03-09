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Стали известны лучший бой и лучшие выступления турнира UFC 313

Стали известны лучший бой и лучшие выступления турнира UFC 313
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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Tи-Мобайл Арене» прошёл большой номерной турнир UFC 313. Пресс-служба организации опубликовала информацию о том, какой поединок и какие бойцы стали лучшими по итогам вечера.

Лучшим поединком был признан бой между Джастином Гэтжи и Рафаэлем Физиевым, завершившийся единогласным решением судей в пользу американца. Они получили $ 50 тыс. за свой поединок.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Рафаэль Физиев

Лучшими выступлениями вечера признаны перформансы Игнасио Бахамондеса (победил «треугольником» Джалина Тёрнера) и Маурисио Руффи, нокаутировавшего Бобби Грина. Игнасио и Джалин получили также бонусные $ 50 тыс.

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