Стали известны лучший бой и лучшие выступления турнира UFC 313

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Tи-Мобайл Арене» прошёл большой номерной турнир UFC 313. Пресс-служба организации опубликовала информацию о том, какой поединок и какие бойцы стали лучшими по итогам вечера.

Лучшим поединком был признан бой между Джастином Гэтжи и Рафаэлем Физиевым, завершившийся единогласным решением судей в пользу американца. Они получили $ 50 тыс. за свой поединок.

Лучшими выступлениями вечера признаны перформансы Игнасио Бахамондеса (победил «треугольником» Джалина Тёрнера) и Маурисио Руффи, нокаутировавшего Бобби Грина. Игнасио и Джалин получили также бонусные $ 50 тыс.