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Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Анкалаева над Перейрой

Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Анкалаева над Перейрой
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг дал комментарий по поводу победы новоиспечённого чемпиона в полутяжёлом дивизионе Магомеда Анкалаева над экс-обладателем этого пояса Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Хороший шахматный матч. Анкалаев контролировал Перейру в ключевые моменты, чтобы забрать раунды. Отличная история для Анкалаева, чтобы стать новым чемпионом», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии шоу Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей, отобрав у него чемпионский пояс.

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