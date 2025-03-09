Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Анкалаева над Перейрой

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг дал комментарий по поводу победы новоиспечённого чемпиона в полутяжёлом дивизионе Магомеда Анкалаева над экс-обладателем этого пояса Алексом Перейрой.

«Хороший шахматный матч. Анкалаев контролировал Перейру в ключевые моменты, чтобы забрать раунды. Отличная история для Анкалаева, чтобы стать новым чемпионом», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии шоу Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей, отобрав у него чемпионский пояс.