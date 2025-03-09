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Рагозин: Анкалаев победил в шахматной партии, напряжение висело до конца

Рагозин: Анкалаев победил в шахматной партии, напряжение висело до конца
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Боец RCC Михаил Рагозин отреагировал на победу Магомеда Анкалаева в поединке с Алексом Перейрой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, который стал главным событием турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США). Магомед одержал победу единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Я ожидал, что у Магомеда получится несколько раз за бой сделать перевод. Пусть это будет и нелегко. Но это ему не помешало выиграть в стойке — он был быстрее, был точнее. Была такая шахматная партия — напряжение висело до самого конца, но Магомед выдержал. Это очень важная победа для него», — передаёт слова Рагозина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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