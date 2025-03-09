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Магомед Анкалаев стал пятым российским чемпионом UFC

Магомед Анкалаев стал пятым российским чемпионом UFC
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32-летний российский боец и обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев стал пятым российским чемпионом промоушена, победив Алекса Перейру в титульном поединке на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Первым чемпионом из России стал Олег Тактаров, который в 1995 году на турнире UFC 6 одержал победу над Дэвидом Эбботом, известным по прозвищу Танк.

Вторым российским чемпионом стал Хабиб Нурмагомедов, который в 2018-м победил за вакантный пояс в лёгком весе Эла Яквинта.

Третьим обладателем пояса был Пётр Ян, который выиграл титул в 2020 году в поединке за вакантное чемпионство с Жозе Альдо.

Четвёртый — Ислам Махачев, чемпионство добывший в бою за вакантный пояс с Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года.

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