Магомед Анкалаев стал пятым российским чемпионом UFC

32-летний российский боец и обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев стал пятым российским чемпионом промоушена, победив Алекса Перейру в титульном поединке на турнире UFC 313.

Первым чемпионом из России стал Олег Тактаров, который в 1995 году на турнире UFC 6 одержал победу над Дэвидом Эбботом, известным по прозвищу Танк.

Вторым российским чемпионом стал Хабиб Нурмагомедов, который в 2018-м победил за вакантный пояс в лёгком весе Эла Яквинта.

Третьим обладателем пояса был Пётр Ян, который выиграл титул в 2020 году в поединке за вакантное чемпионство с Жозе Альдо.

Четвёртый — Ислам Махачев, чемпионство добывший в бою за вакантный пояс с Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года.