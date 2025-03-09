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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Магомеда Анкалаева в титульном поединке UFC

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Магомеда Анкалаева в титульном поединке UFC
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Магомеда Анкалаева в поединке с Алексом Перейрой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, который стал главным событием турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Поздравляю, брат. Ты вошёл в историю. Это было потрясающее выступление против очень сильного соперника», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Бой Анкалаева и Перейры продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Нельзя не отметить, что Анкалаев стал первым российском спортсменом, который завоевал пояс, отобрав его у чемпиона в поединке.

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