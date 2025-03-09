Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Магомеда Анкалаева в титульном поединке UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Магомеда Анкалаева в поединке с Алексом Перейрой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, который стал главным событием турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Поздравляю, брат. Ты вошёл в историю. Это было потрясающее выступление против очень сильного соперника», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Бой Анкалаева и Перейры продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Нельзя не отметить, что Анкалаев стал первым российском спортсменом, который завоевал пояс, отобрав его у чемпиона в поединке.