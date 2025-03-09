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Иржи Прохазка прокомментировал победу Анкалаева над Перейрой

Иржи Прохазка прокомментировал победу Анкалаева над Перейрой
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка прокомментировал победу нового чемпиона в этом весе, россиянина Магомеда Анкалаева над бывшим обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе Алексом Перейрой.

«Поздравляю Магомеда Анкалаева с этой победой, прекрасное давление. Большинству людей это конечно не нравится, но ты выиграл титул и ты чемпион на данный момент.

Алекс, последний танец?», — написал в своих социальных сетях Прохазка.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский титул.

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