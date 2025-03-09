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Фоторепортаж с боя Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры

Фоторепортаж с боя Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры
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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии шоу новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе россиянин Магомед Анкалаев одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом в этом весе бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Перейра этим поражением прервал серию из пяти побед. Анкалаев не знает поражений с марта 2018 года.

Послужной список Анкалаева теперь состоит из 20 побед всего при одном поражении и одной ничьей (ещё один бой зафиксирован как несостоявшийся). Что касается Перейры, то у него за плечами теперь 12 побед и три поражения.

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