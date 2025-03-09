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Алекс Перейра потерпел второе поражение в UFC, второй раз проиграв в титульном поединке

Алекс Перейра потерпел второе поражение в UFC, второй раз проиграв в титульном поединке
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37-летний бразильский профессиональный боец смешанных единоборств и бывший кикбоксёр, являющийся бывшим чемпионом в среднем и полутяжёлом весе UFC, Алекс Перейра потерпел своё второе поражение в промоушене, уступив российскому звёздному атлету Магомеду Анкалаеву на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Своё первое поражение Перейра потерпел также в поединке за титул против Исраэля Адесаньи на турнире UFC 287. В том поединке 8 апреля 2023 года Адесанья нокаутировал Алекса во втором раунде, забрав титул бразильца в среднем весе.

Минувшей ночью Поатан проиграл свой пояс по истечении всех пяти раундов единогласным судейским решением.

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