Алекс Перейра потерпел второе поражение в UFC, второй раз проиграв в титульном поединке

37-летний бразильский профессиональный боец смешанных единоборств и бывший кикбоксёр, являющийся бывшим чемпионом в среднем и полутяжёлом весе UFC, Алекс Перейра потерпел своё второе поражение в промоушене, уступив российскому звёздному атлету Магомеду Анкалаеву на турнире UFC 313.

Своё первое поражение Перейра потерпел также в поединке за титул против Исраэля Адесаньи на турнире UFC 287. В том поединке 8 апреля 2023 года Адесанья нокаутировал Алекса во втором раунде, забрав титул бразильца в среднем весе.

Минувшей ночью Поатан проиграл свой пояс по истечении всех пяти раундов единогласным судейским решением.