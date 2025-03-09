«Пояс тебя долго ждал». Ислам Махачев обратился к Анкалаеву после его победы над Перейрой

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу соотечественника Магомеда Анкалаева в поединке с Алексом Перейрой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, который стал главным событием турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Поздравляю. Пояс тебя долго ждал», — написал Махачев в социальных сетях.

Бой Анкалаева и Перейры продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Нельзя не отметить, что Анкалаев стал первым российском спортсменом, который завоевал пояс, отобрав его у чемпиона в поединке. Сам Махачев выиграл в поединке за вакантный титул, так как действующего чемпиона в его дивизионе на тот момент не было.