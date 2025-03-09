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С кем Магомед Анкалаев должен подраться после завоевания титула?

С кем Магомед Анкалаев должен подраться после завоевания титула?
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Сегодня, 9 марта, в Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 313. В рамках главного поединка вечера в чемпионском бою полутяжёлого веса встретились действующий чемпион, бразилец Алекс Перейра и претендент, россиянин, занимающий первую строчку в рейтинге, Магомед Анкалаев.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. В активе 32-летнего Анкалаева теперь 21 победа, одно поражение и одна ничья.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в небольшом опросе: «С кем Магомед Анкалаев должен подраться после завоевания титула?»

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