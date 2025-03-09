С кем Магомед Анкалаев должен подраться после завоевания титула?

Сегодня, 9 марта, в Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 313. В рамках главного поединка вечера в чемпионском бою полутяжёлого веса встретились действующий чемпион, бразилец Алекс Перейра и претендент, россиянин, занимающий первую строчку в рейтинге, Магомед Анкалаев.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. В активе 32-летнего Анкалаева теперь 21 победа, одно поражение и одна ничья.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в небольшом опросе: «С кем Магомед Анкалаев должен подраться после завоевания титула?»