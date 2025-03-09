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Перейра — о поражении от Анкалаева: в остальные моменты он особо ничего не сделал

Перейра — о поражении от Анкалаева: в остальные моменты он особо ничего не сделал
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37-летний бразильский профессиональный боец смешанных единоборств и бывший кикбоксёр, являющийся бывшим чемпионом в среднем и полутяжёлом весе UFC, Алекс Перейра прокомментировал итоги проигранного титульного поединка Магомеду Анкалаеву на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Я ожидал войны, каждый мой бой война. Прессинг Анкалаева? Да, у него это отлично получилось во втором раунде, когда он поймал меня хорошими ударами, но в остальные моменты, когда он прижимал меня к сетке, он особо ничего не сделал. У нас была хорошая стратегия, знали, что он прижимает оппонентов к клетке. Конечно, это не самый зрелищный стиль, но, если он приносит победы, конечно, другие бойцы это замечают и начинают чаще придерживаться этого стиля. Были моменты, когда я пробивал его у клетки, но из-за того, что он прессинговал, это шло ему в копилку.

Я продолжу тренироваться, я в порядке. Это был тяжёлый бой, но я хорошо себя чувствую, никаких травм. Отдохну пару дней и вернусь к тренировкам. Это моя жизнь», — сказал Перейра после боя.

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