Дана Уайт недоволен боем между Магомедом Анкалаевым и Перейрой

Президент UFC Дана Уайт остался недоволен результатом поединка между новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом в этом весе Алексом Перейрой.

«Не то, чего я ожидал. Я ожидал большего», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии шоу Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей. Этим поражением Перейра прервал серию из пяти побед.

Послужной список Анкалаева теперь состоит из 20 побед всего при одном поражении и одной ничьей (ещё один бой зафиксирован как несостоявшийся).