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Дана Уайт недоволен боем между Магомедом Анкалаевым и Перейрой

Дана Уайт недоволен боем между Магомедом Анкалаевым и Перейрой
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Президент UFC Дана Уайт остался недоволен результатом поединка между новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом в этом весе Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Не то, чего я ожидал. Я ожидал большего», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии шоу Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей. Этим поражением Перейра прервал серию из пяти побед.

Послужной список Анкалаева теперь состоит из 20 побед всего при одном поражении и одной ничьей (ещё один бой зафиксирован как несостоявшийся).

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