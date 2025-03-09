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Анкалаев одержал 14-ю подряд победу. Это 3-я по длительности активная серия в истории UFC

Анкалаев одержал 14-ю подряд победу. Это 3-я по длительности активная серия в истории UFC
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32-летний российский боец и обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев продлил свою серию без поражений в UFC до 14 поединков. Это третий показатель в истории промоушена.

14-ю победу Анкалаев одержал в титульном бою с бразильским звёздным атлетом Алексом Перейрой в рамках главного события турнира UFC 313, который прошёл в Лас-Вегасе (США). Магомед продержался все пять раундов, его признали чемпионом единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Самые длинные активные серии без поражений в истории UFC:

  1. Джон Джонс – 20 побед;
  2. Ислам Махачев – 15;
  3. Магомед Анкалаев – 14;
  4. Мераб Двалишвили – 12;
  5. Белал Мухаммад – 11.
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