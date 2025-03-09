Анкалаев одержал 14-ю подряд победу. Это 3-я по длительности активная серия в истории UFC

32-летний российский боец и обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев продлил свою серию без поражений в UFC до 14 поединков. Это третий показатель в истории промоушена.

14-ю победу Анкалаев одержал в титульном бою с бразильским звёздным атлетом Алексом Перейрой в рамках главного события турнира UFC 313, который прошёл в Лас-Вегасе (США). Магомед продержался все пять раундов, его признали чемпионом единогласным решением судей.

Самые длинные активные серии без поражений в истории UFC: