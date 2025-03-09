Дана Уайт: все знали, что Анкалаев будет опасным соперником для Перейры

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу победы нового чемпиона организации в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева над экс-чемпионом в этом дивизионе Алексом Перейрой.

«У Алекса было много разных вариантов, открытых для него как чемпиона. Возможно, это сказалось на нём, но все знали, что Анкалаев будет для него опасным соперником. Магомед шёл вперёд весь поединок, надо отдать должное», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 313, где в главном событии шоу Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей.