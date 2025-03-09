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Магомед Анкалаев — 18-й чемпион в полутяжёлом весе UFC

Магомед Анкалаев — 18-й чемпион в полутяжёлом весе UFC
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32-летний российский боец и обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев стал 18-м чемпионом промоушена в этом дивизионе после того, как победил единогласным судейским решением бразильского звёздного атлета Алекса Перейру в главном бою на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Всего это 20-я титульная смена в дивизионе, но легендарный Рэнди Кутюр и Джон Джонс по два раза становились чемпионами в полутяжёлом весе.

Первым чемпионом дивизиона был Фрэнк Шэмрок, завоевавший титул в 1997 году в Японии. Последними обладателями пояса были Иржи Прохазка, Джамал Хилл и Алекс Перейра.

Алекс Перейра потерпел второе поражение в UFC, второй раз проиграв в титульном поединке

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