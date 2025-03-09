Генри Сехудо высказался по поводу победы Магомеда Анкалаева над Перейрой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал комментарий по поводу победы новоиспечённого чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева над экс-чемпионом в этом дивизионе Алексом Перейрой.

«Какое выступление показал Магомед Анкалаев. Тактический план игры выполнен идеально. Реванш будет легендарным», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей по итогам пяти раундов противостояния, отобрав у него чемпионский титул. Этим поражением Перейра прервал серию из пяти побед.

Послужной список Анкалаева теперь состоит из 20 побед всего при одном поражении и одной ничьей. Также в послужном списке россиянина числится один бой, который признан несостоявшимся.