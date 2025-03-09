Дана Уайт ответил, был ли удивлён решением отдать победу Анкалаеву в поединке с Перейрой

Президент UFC Дана Уайт объяснил свою неоднозначную реакцию на исход титульного боя бразильца Алекса Перейры и россиянина Магомеда Анкалаева в рамках главного события турнира UFC 313, который прошёл в Лас-Вегасе (США).

Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. В активе 32-летнего Анкалаева теперь 21 победа, одно поражение и одна ничья.

Фанаты UFC в социальных сетях подметили недовольство Уайта после оглашения результатов боя. Они предположили, что Дана считал Алекса победителем.

«Не могу вспомнить, какой счёт был у меня, но я считал, что победил Анкалаев. Когда услышал решение, то не был удивлён», — сказал Уайт на пресс-конференции.