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Дана Уайт ответил, был ли удивлён решением отдать победу Анкалаеву в поединке с Перейрой

Дана Уайт ответил, был ли удивлён решением отдать победу Анкалаеву в поединке с Перейрой
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Президент UFC Дана Уайт объяснил свою неоднозначную реакцию на исход титульного боя бразильца Алекса Перейры и россиянина Магомеда Анкалаева в рамках главного события турнира UFC 313, который прошёл в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. В активе 32-летнего Анкалаева теперь 21 победа, одно поражение и одна ничья.

Фанаты UFC в социальных сетях подметили недовольство Уайта после оглашения результатов боя. Они предположили, что Дана считал Алекса победителем.

«Не могу вспомнить, какой счёт был у меня, но я считал, что победил Анкалаев. Когда услышал решение, то не был удивлён», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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