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«Вы видели, как Алекс от меня бегал». Магомед Анкалаев высказался о победе над Перейрой

«Вы видели, как Алекс от меня бегал». Магомед Анкалаев высказался о победе над Перейрой
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Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев поделился эмоциями после после победы над экс-чемпионом в этом весе Алексом Перейрой. Их бой стал главным событием турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США), Анкалаев победил единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Чувствую себя хорошо. Приятно обрадовать своих тренеров, своих близких, которые за меня переживали.

Конечно, бой отличался от того, что мы ждали. Перейра всегда идёт вперёд, стремится нокаутировать соперников. В этом бою вы видели, как он от меня бегал, не давал работать ни мне, ни себе», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Послужной список Анкалаева теперь состоит из 20 побед всего при одном поражении и одной ничьей (ещё один бой зафиксирован как несостоявшийся).

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