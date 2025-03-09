Магомед Анкалаев высказался о коронных лоу-киках Алекса Перейры

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев дал комментарий по поводу лоу-киков экс-чемпиона в этом дивизионе Алекса Перейры, которые у него считаются одними из коронных ударов.

«Лоу-кики? В бою не было такого, что нога отключалась. Можно сказать, я не почувствовал их. Да, он попадал, но я ногу контролировал», — сказал Анкалаев во время пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США). Этим поражением Перейра прервал свою победную серию из пяти поединков.