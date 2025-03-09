Анкалаев — о возможном реванше с Перейрой: никогда не выбирал дату и соперников — я готов

32-летний российский боец и обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев высказался по поводу реванша с Алексом Перейрой, победу над которым одержал единогласным судейским решением в главном бою на турнире UFC 313.

«Делал всё, чтобы выиграть бой. Я шёл вперёд, хотел, чтобы он атаковал. Но он 20 минут бегал. После боя я слышал, он говорил, за что победу отдали мне. Мне самому интересно, кому отдавать победу, если человек 20 минут убегает. Я его прижал на пять минут, но 20 минут он бегал. Если он хочет биться нормально и готов идти вперёд, то я готов к реваншу, никаких проблем.

Никогда не выбирал соперников, не выбирал дату. Я с радостью приму реванш», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.