Анкалаев: мне не пришлось усердно бороться и валить Перейру, он не шёл вперёд

Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев рассказал о своей тактике в победном поединке с экс-чемпионом в этом весе Алексом Перейрой в рамках главного события турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Вы все видели, как прошёл бой. Перейра считался лучшим ударником в этом дивизионе, и вы увидели, какая у него ударка. Мне не понадобилось усердно бороться и валить его. Я хотел, чтобы он пошёл вперёд, выдёргивал его, но он не пошёл.

Я знал, что он будет хорошо у сетки стоять, в нашем дивизионе валить у сетки — это очень тяжело. Мы планировали, что он будет идти вперёд, бой будет проходить в центре, но получилось так. И я особо не старался его валить», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.