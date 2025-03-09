Магомед Анкалаев отреагировал на неодобрительный свист толпы во время боя с Перейрой

Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался по поводу неодобрительного свиста во время поединка против экс-чемпиона в этом дивизионе бразильца Алекса Перейры.

«Свист публики? Наоборот, это меня заряжало. Когда все болеют против, мне хочется доказывать обратное, это меня заряжает», — сказал Анкалаев во время пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии шоу Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей и прервал его победную серию из пяти поединков.