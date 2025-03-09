Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра впервые в своей карьере проиграл судейским решением

Алекс Перейра впервые в своей карьере проиграл судейским решением
Комментарии

37-летний бразильский профессиональный боец смешанных единоборств и бывший кикбоксёр, являющийся бывшим чемпионом в среднем и полутяжёлом весе UFC, Алекс Перейра впервые в своей карьере проиграл судейским решением, уступив российскому атлету Магомеду Анкалаеву на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Всего в карьере в ММА это третье поражение для бразильца. В первый раз он проиграл в дебютном поединке на турнире Jungle Fight 82 в 2015 году. Перейру удушающим приёмом победил Кемуэль Оттони в третьем раунде. Своё второе поражение в карьере и первое в UFC Поатан потерпел в поединке с Исраэлем Адесаньей в 2023 году — нокаутом. И 9 марта 2025-го он проиграл впервые судейским решением.

Материалы по теме
Анкалаев — о возможном реванше с Перейрой: никогда не выбирал дату и соперников — я готов
Материалы по теме
Россия получила нового чемпиона UFC! Анкалаев переиграл Перейру в близком бою
Россия получила нового чемпиона UFC! Анкалаев переиграл Перейру в близком бою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android