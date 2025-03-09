37-летний бразильский профессиональный боец смешанных единоборств и бывший кикбоксёр, являющийся бывшим чемпионом в среднем и полутяжёлом весе UFC, Алекс Перейра впервые в своей карьере проиграл судейским решением, уступив российскому атлету Магомеду Анкалаеву на турнире UFC 313.

Всего в карьере в ММА это третье поражение для бразильца. В первый раз он проиграл в дебютном поединке на турнире Jungle Fight 82 в 2015 году. Перейру удушающим приёмом победил Кемуэль Оттони в третьем раунде. Своё второе поражение в карьере и первое в UFC Поатан потерпел в поединке с Исраэлем Адесаньей в 2023 году — нокаутом. И 9 марта 2025-го он проиграл впервые судейским решением.