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Магомед Анкалаев рассказал, где хотел бы провести первую защиту титула

Магомед Анкалаев рассказал, где хотел бы провести первую защиту титула
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев рассказал, где хотел бы провести свою первую защиту титула.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Где хотел бы защищать пояс? Не имеет значения в целом, но если будет Абу-Даби, то отлично», — сказал Анкалаев во время пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии шоу Магомед Анкалаев победил единогласным решением судей экс-чемпиона в этом дивизионе бразильца Алекса Перейру и отобрал у него чемпионский пояс, прервав его победную серию из пяти поединков.

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