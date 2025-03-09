Магомед Анкалаев рассказал, где хотел бы провести первую защиту титула

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев рассказал, где хотел бы провести свою первую защиту титула.

«Где хотел бы защищать пояс? Не имеет значения в целом, но если будет Абу-Даби, то отлично», — сказал Анкалаев во время пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии шоу Магомед Анкалаев победил единогласным решением судей экс-чемпиона в этом дивизионе бразильца Алекса Перейру и отобрал у него чемпионский пояс, прервав его победную серию из пяти поединков.