Джастин Гэтжи после победы на UFC 313 заявил о желании подраться с Исламом Махачевым

Топовый боец лёгкой весовой категории UFC американец Джастин Гэтжи после победы над казахстанцем Рафаэлем Физиевым в соглавном событии турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США) заявил, что хотел бы в следующем поединке встретиться с чемпионом в этом дивизионе Исламом Махачевым.

«Он так хорош. Так силён. Я должен провести идеальный вечер, если хочу победить его», — сказал Гэтжи на пресс-конференции после победы.

Напомним, Гэтжи вышел на бой с Физиевым после громкого поражения. В апреле 2024 года он проиграл нокаутом в пятом раунде экс-чемпиону UFC в полулёгком весе Максу Холлоуэю. Его рекорд — 26-5.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде.