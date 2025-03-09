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Джастин Гэтжи после победы на UFC 313 заявил о желании подраться с Исламом Махачевым

Джастин Гэтжи после победы на UFC 313 заявил о желании подраться с Исламом Махачевым
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Топовый боец лёгкой весовой категории UFC американец Джастин Гэтжи после победы над казахстанцем Рафаэлем Физиевым в соглавном событии турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США) заявил, что хотел бы в следующем поединке встретиться с чемпионом в этом дивизионе Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Рафаэль Физиев

«Он так хорош. Так силён. Я должен провести идеальный вечер, если хочу победить его», — сказал Гэтжи на пресс-конференции после победы.

Напомним, Гэтжи вышел на бой с Физиевым после громкого поражения. В апреле 2024 года он проиграл нокаутом в пятом раунде экс-чемпиону UFC в полулёгком весе Максу Холлоуэю. Его рекорд — 26-5.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде.

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